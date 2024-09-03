Захарова прокомментировала арест самолета президента Венесуэлы в США

Арестом самолета президента Венесуэлы США продемонстрировали полное пренебрежение международно-правовыми нормами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что «санкционные бесчинства Вашингтона не знаю границ» и захватом самолета президента Венесуэлы, который находился на сервисном обслуживании в Доминиканской Республике, США в очередной раз «продемонстрировали полное пренебрежение международно-правовыми нормами и с опорой на "право сильного" послали сигнал, что могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства». Захарова напомнила, что данный борт стал не первым, который Соединенные Штаты забрали у Каракаса, аналогичный случай произошел еще в начале 2024 года.

«Но нынешний захват осуществлен с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения. Это демонстрация всем: от санкционного грабежа не защищены никто и ничто — будь то бизнес-активы, банковские резервы, недвижимость или транспортные средства. Отсутствие правовых норм — это первое из пресловутых "правил", на которых "коллективный Запад" строит модель миропорядка в духе глобальной "доктрины Монро"», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что РФ поддерживает Венесуэлу в «их законных требованиях вернуть украденное у их страны», а также солидарна с Каракасом в «решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет».

США арестовали самолет Мадуро

Ранее сообщалось, что власти США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и перенаправили его во Флориду. В Вашингтоне данную меру объяснили нарушением американского законодательства о санкциях и экспортном контроле.