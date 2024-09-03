Лавров заявил, что Япония не покаялась за агрессию против СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония не покаялась за военную агрессию, из-за которой во время Второй мировой войны пострадали многие государства, включая Советский Союз.

Об этом говорится в приветствии главы МИД организаторам и участникам торжественного заседания, посвящённого 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Отмечается, что современное правительство Японии выдвигает в адрес России «нелепые обвинения» в развязывании Второй мировой.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что власти США отводят Японии роль восточного филиала НАТО для контроля за Азиатско-Тихоокеанским регионом.