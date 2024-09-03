Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля свидетельствует о том, что страны объединения могли быть вовлечены в подготовку атаки украинских войск на Курскую область.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что представители ЕС в своих выступлениях оказывают поддержку агрессии и преступлениям солдат ВСУ в Курской области. Высказывания Борреля свидетельствуют о связи ЕС с нападением на регион.

«Есовцы были тем или иным образом вовлечены в процессы, связанные с планированием и осуществлением нападения», — заявила Захарова.

Ранее Боррель заявил, что многие страны Европейского Союза на встрече глав МИД поддержали нападение украинских войск на Курскую область, во время которого погибли мирные жители.