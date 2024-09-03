Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что ему жаль западных политиков, выражающих беспокойство по поводу поездки президента России Владимира Путина в Монголию. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты отметили, что сейчас в ЕС и США активно выражают озабоченность поездкой российского лидера в Монголию.

«Мне просто жаль их, если они беспокоятся по такому хорошему поводу. Два соседа, две страны, которые друг за друга воевали во время Второй Мировой. Мы на Халхин-Голе. Они в Великой Отечественной вместе с нами», — пояснил Лавров.

Глава МИД заметил, что в действиях глав государств и правительств, выражающих озабоченность, «вновь стали проскакивать нацистские нотки».