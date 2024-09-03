Путин поцеловал подарившую ему цветы девочку

Президент России Владимир Путин поблагодарил и поцеловал девочку, подарившую ему цветы, когда он прибыл на торжественную церемонию в честь своего визита в Монголию. Соответствующий фрагмент Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин прибыл на торжественную церемонию на Aurus. После того как он вышел из автомобиля, к нему подбежала девочка в национальном костюме с цветами и подарила их российскому лидеру. Он поблагодарил и поцеловал ее в щеку.

Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Монголии

Торжественная церемония в честь официального визита Путина в Улан-Батор началась в 8:25 3 сентября. Российского лидера встретил почетный караул из всадников в традиционных монгольских доспехах. Также Путина встретил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

После этого президенты двух стран провели переговоры в узком составе в специальной юрте.