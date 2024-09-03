Россия и Монголия не имеют задачи что-то показывать, доказывать западным странам, государства преследуют задачи развития двусторонних отношений, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл вечером в понедельник, 2 сентября, для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

«Ни у кого — ни у Монголии, ни у России — не стоит задача что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями, и мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что власти Монголии сделали заявление по вопросам, связанным с ордером Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина.

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Чиновники отметили, что республика не считает возможным предпринимать подобные действия в отношении президента РФ в связи с тем, что придерживается политики нейтралитета.