Стало известно, чем угощали Путина на приеме в Монголии

Сегодня, 3 сентября, президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух продолжили переговоры за официальным обедом в рамках торжественного приема, посвященного 85-летию совместной победы советских и монгольских ВС над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. У ТАСС в распоряжении оказалось его меню.

Отмечается, что обед был организован в гостинице «Шангри-Ла» в центре Улан-Батора. Меню состояло из блюд европейской кухни, преимущественно рыбных.

В частности, в качестве закусок лидерам стран был предложен рулет из копченого лосося с салатом из свеклы. На первое был крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой, а на горячее — жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, говяжья вырезка на гриле с пюре из сладкого картофеля.

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На десерт президентам России и Монголии предложили панна-котту из манго.