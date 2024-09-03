Власти Монголии объяснили отказ арестовывать Путина по ордеру МУС

Власти Монголии объяснили отказ арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя монгольского правительства.

Собеседник издания отметил, что Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и свыше 20% электроэнергии из соседних стран. Поставки имеют решающее значение для существования жителей страны и самого государства. Кроме того, Улан-Батор всегда «придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».

Напомним, что российский лидер прибыл в Монголию вечером 2 сентября. Он посещает страну с визитом, приуроченным к 85-летию победы советских и монгольских военнослужащих над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол.

Медведев назвал МУС юридически ничтожным

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Суд вменяет им «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов, вывозя из зоны боевых действий в безопасные районы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля не было опасений относительно членства Монголии в МУС в свете визита Путина в страну.