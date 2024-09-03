Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал удар Вооруженных сил (ВС) РФ по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве предостережением Киеву. Цель атаки по данному объекту депутат объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

3 сентября ВС России нанесли удар по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в то время, как там могли находиться проводившие обучение иностранные наемники и проходило построение.

«Пока в Курской области будут войска и будут продолжать бить по мирным, (...) Россия будет отвечать, причем жестко, по военным. По мирным нас постоянно пытаются спровоцировать, но мы этого не будем делать, мы не те люди, мы не так воспитаны», — отметил Колесник. «Это ответ на Курск и предостережение о том, что дальше будет хуже»

Как сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в результате удара по учебно-тренировочному центру украниской армии в Полтаве пострадали более 600 военных, десятки погибли.