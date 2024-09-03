США предупредили об ответе на разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Американское разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ станет очень опасной тенденцией, заявил в беседе с изданием Lenta.ru российский сенатор Владимир Джабаров. Так первый зампред комитета СФ по международным делам отреагировал на сообщения президента Украины Владимира Зеленского в рамках поездки в США собирается вновь просить одобрение Вашингтона.

Как предположил сенатор, в Вашингтоне понимают, что их втягивают в конфликт. Он напомнил, что в ноябре в США выберут нового президента и сейчас Зеленский «пытается прощупать» кандидатов. Но если в США разрешат бить дальнобойным оружием по РФ, это породит опасную тенденцию.

Если американцы пойдут на это, а от Байдена можно ждать всего, то это будет очень опасная тенденция, — сказал Джабаров.

Он предупредил, что одобрение ударов вглубь России даст Москве возможность бить по ценным для Вашингтона объектам. В качестве примера он напомнил, что атакам подвергаются базы США в Сирии и на Ближнем Востоке. Тем не менее парламентарий считает, что у США «хватит ума» не передавать Украине смертоносное оружие в преддверии выборов.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Ранее агентство Reuters сообщило, что руководство США близко к подписанию соглашения, в рамках которого на Украину начнутся поставки дальнобойных крылатых ракет JASSM. Они способны поражать цели на расстоянии 370 км. В случае одобрения Киев получит данное вооружение только через несколько месяцев, поскольку на решение технических вопросов потребуется время.