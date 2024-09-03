Желание Турции вступить в БРИКС продиктовано стремлением Анкары укрепить национальный суверенитет и усилить свое влияние на международной арене. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Сергей Марков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС, однако официальная Анкара пока не комментировала эту информацию. Вместе с тем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил «Интерфаксу» информацию о принятии президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приглашения Москвы на саммит БРИКС в Казани.

Турция хочет вступить в БРИКС, поскольку это клуб очень влиятельных стран, обладающих огромным экономическим и политическим потенциалом. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что БРИКС – это клуб стран, которые помогают друг другу в укреплении суверенитета. Дело в том, что Турция ограничивала свой суверенитет в пользу НАТО, США и Евросоюза. В случае с США это происходило ввиду того, что они решали конкретную проблему Турции, которая в 50-е и 60-е годы выражалась в территориальных претензиях Советского Союза к этой стране. Кроме того, ранее США стабилизировали политическую систему Турции и не давали захватить власть в ней различным радикалам в лице коммунистов, националистов и исламистов. США решали эти проблемы, поэтому Турция через членство в НАТО передала часть своего суверенитета. Однако сейчас перед Турцией не стоит задача решать подобные проблемы – там нет проблемы внутренних мятежей (кроме проамериканских), и там нет проблемы, связанной с территориальными претензиями со стороны России. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

В настоящее время США не решают проблемы Турции, а, наоборот, создают новые, отметил политолог.

«Военный мятеж в Турции в 2016 году, по всей видимости, был организован американцами. Кроме того, США поддерживают курдский сепаратизм в Сирии и Ираке, что представляет серьезную угрозу для Турции. Так что сейчас вместо укрепления суверенитета Турции растет зависимость страны от США», - сказал он.

Часть своего суверенитета Турция постепенно передала Евросоюзу, когда выразила желание вступить в объединение, добавил эксперт.

«Однако теперь у Турции нет никакого шанса вступить в ЕС, поэтому у нее нет и необходимости передавать ему часть своего суверенитета. Поэтому сейчас Турция заинтересована в своем суверенитете и во вступлении в БРИКС», - заявил эксперт.

При этом Марков выразил мнение, что в БРИКС «сомневаются в необходимости принимать Турцию».

«Это связано с тем, что в БРИКС входят независимые страны, а у Турции есть остаток передачи своего суверенитета в виде членства в НАТО. Плюс к тому в стране сильны прозападные политические силы в лице Народно-республиканской партии, которая показала хорошие результаты на прошедших выборах и создала некую угрозу того, что власть в стране может перейти к проамериканским и проевропейским силам», - заявил эксперт.

Вместе с тем политолог назвал маловероятным выход Турции из НАТО в обозримой перспективе.

«В Анкаре понимают, что членство Турции в НАТО – это серьезный рычаг влияния, так что она не выйдет из организации. Однако соответствующие вопросы к ней будут возникать [в случае вступления в БРИКС]», - заключил специалист.

Ранее решение Турции вступить в БРИКС прокомментировали в МИД КНР.