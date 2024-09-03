Президент РФ Владимир Путин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 3 сентября провели переговоры в Улан-Баторе. В ходе встречи Путин рассказал о близости позиций двух стран и поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти.

Близость позиций

По итогам встречи с Хурэлсухом Путин заявил, что позиции России и Монголии «по многим актуальным, глобальным сюжетам» близки, сообщает РИА Новости. Президент РФ подчеркнул, что это было подтверждено обсуждением международной повестки.

Товарооборот и отказ от доллара

Путин сообщил, что с начала 2024 года товарооборот России и Монголии вырос более чем на 21 процент, сообщает ТАСС. При этом страны перешли на «альтернативные валюты» и почти не используют доллары и евро для расчетов, отметил он.

Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, в Москве поддержали соглашение Улан-Батора с Евразийским экономическим союзом, добавил Путин. Также он сообщил, что Россия продолжит поставлять электроэнергию монгольским потребителям и готова к сотрудничеству по атомным проектам.

Историческая память

Путин поблагодарил Монголию за сохранение исторической памяти, в том числе о советской помощи во время конфликта с Японией на Халхин-Голе в 1939 году, передает ТАСС. Президент РФ рассказал, что в боях на территории Монголии погибли более десяти тысяч советских солдат и офицеров.

«Хотел бы выразить признательность монгольским друзьям за бережное отношение к захоронениям советских воинов и, в целом, за уважительное отношение к общему историческому наследию», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что советские и монгольские военные помогли обеспечить безопасность Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. Также Путин отметил, что именно в Монголии раскрылся полководческий талант будущего маршала Георгия Жукова.

Приглашение на парад Победы

Путин пригласил президента Монголии на празднование 80-летия Победы, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве, сообщает ТАСС. В параде на Красной площади может принять участие расчет Вооруженных сил Монголии, этот вопрос прорабатывается, уточнил президент РФ.

Русский язык в Монголии

Путин подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать обучение русскому языку в Монголии, в том числе в приграничных регионах, рассказало РИА Новости. Президент назвал важным для России, что в Монголии любят и изучают русский язык.