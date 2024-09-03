Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух принял приглашение посетить саммит БРИКС. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Улан-Баторе, сообщает РИА Новости.

Российский лидер предложил Хурэлсуху принять участие в саммите в формате БРИКС+. Мероприятие состоится в Казани в октябре 2024 года.

«Спасибо, я принимаю ваше приглашение», — сказал монгольский президент в ответ.

Также Путин пригласил Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве. Российский лидер отметил, что в России помнят и ценят помощь, которую Монголия оказывала СССР в годы Великой Отечественной войны и последующего разгрома Квантунской армии в 1945 году.

Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

Напомним, что российский лидер прибыл в Монголию вечером 2 сентября. Он посещает страну с визитом, приуроченным к 85-летию победы советских и монгольских военнослужащих над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Президенты собираются обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную повестку.