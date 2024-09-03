В МИД отреагировали на предложение Тайваня забрать территории у России

Взаимный отказ от территориальных претензий прописан в соглашениях между Москвой и Пекином, а Тайбэю не стоит «переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Ранее глава тайваньской администрации Лай Циндэ высказал мнение, что Китаю следует забрать у России «исторические» земли на Дальнем Востоке, указанные в Айгунском договоре, подписанном последней императорской династией в 19 веке.

Представитель МИД России напомнила, что взаимный отказ от любых территориальных претензий между РФ и КНР зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, а также подтвержден еще рядом совместных документов.

«Россия последовательно придерживается принципа одного Китая, и правительство КНР является единственным законным правительством Китая. Поэтому глава тайваньской администрации неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина. Остается только пожелать Тайбэю не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое», - говорится в заявлении Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.

Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рекомендовала главе тайваньской администрации «поплотнее заняться экономическими проблемами острова» и конструктивно отнестись к предложениям Пекина о мирной унификации.

Лидер Тайваня предложил Китаю забрать земли у России

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. А США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.

При этом Лай Циндэ выразил уверенность, что контроль над Тайванем нужен Китаю, чтобы изменить основанный на правилах международный порядок. Политик назвал настоящей целью Пекина гегемонию на международной арене и в западной части Тихого океана.