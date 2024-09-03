Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха принять участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре 2024 года в Казани.

Об этом сообщает ТАСС

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС», — заявил Путин монгольскому лидеру в ходе встречи в Улан-Баторе.

Он добавил, что предстоящий саммит станет первым мероприятием такого уровня после расширения БРИКС. Путин также выразил надежду на то, что Хурэлсух согласится принять участие во встрече в формате БРИКС+.