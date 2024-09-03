Глава Якутии призвал не стесняться ездить учиться в США

Айсен Николаев рассказал, что отправлял в США команду, которая развивает в регионе креативные индустрии.

Они прошли обучение в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, отметил губернатор Якутии.

«Бостонская восьмёрка» я их называю. Я всегда говорил: не надо стесняться ездить учиться, в том числе и у наших противников, если вы сами ещё не научились делать это лучше. Надо учиться и дальше делать уже лучше», — цитирует выступление Николаева с Восточного экономического форума РБК.

По словам главы региона, власти хотят «сделать киноиндустрию».