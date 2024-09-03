Украинские чиновники в ходе визита в США в конце августа могли получить от американских властей дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.

Посол Антонов заявил, что США не смогут отсидеться при глобальном конфликте

«Не исключаю, что и в этот раз представители киевского режима получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России», — сказал дипломат.

При этом он выразил уверенность, что в будущем всё это будет оформлено в виде очередного «пакета» поставок вооружений Киеву.

Ранее Антонов заявил, что проект «Украина» принёс славянскому народу разрушения и жертвы.

При этом посол подчеркнул, что США не удастся столкнуть Европу с Россией за счёт кризиса на Украине.