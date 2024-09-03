Нарышкин назвал фундамент российско-вьетнамских отношений

Общая историческая память является прочным фундаментом отношений между Россией и Вьетнамом, развивающихся в духе стратегического партнерства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

По его словам, между двумя странами заключено свыше 80 межгосударственных договоров и межправительственных соглашений, а общий объем товарооборота в последнее время постоянно растет. Импульс этому сотрудничеству придал недавний визит во Вьетнам российского президента Владимира Путина.

Нарышкин напомнил, что история российско-вьетнамских отношений уходит своими корнями в начало XX века, поэтому закономерно, что именно она была выбрана темой традиционной научной конференции Российского исторического общества на Восточном экономическом форуме, который открылся во Владивостоке.

Председатель РИО указал, что Советский Союз не раз поддерживал вьетнамский народ в его освободительной борьбе с французским колониальным режимом и американской военщиной.

«Плечом к плечу с бойцами Народной армии сражались более 6 тыс. советских военных советников», — подчеркнул Нарышкин.

Он и добавил, что Советский Союз стал одним из первых государств мира, признавших Социалистическую Республику Вьетнам.