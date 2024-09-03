Антонов: США не удалось обучить украинцев управлению F-16

Инструкторам в США не удалось обучить летчиков Украины управлению американскими истребителями F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Так он отреагировал на потерю Вооруженными силами Украины первого переданного Киеву такого самолета. Дипломат нашел смешным тот факт, что F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из США.

«Представляю, как бы здесь заголосили, если бы появились данные о том, что злополучный самолет был сбит нашими воинами», — заявил Антонов.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил потерю F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила украинское командование в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения истребителя.

Также посол указал, что идея Вашингтона столкнуть Европу с Москвой с помощью кризиса вокруг Украины не пройдет, а США не удастся отсидеться за океаном в случае его перерастания в глобальный конфликт.