В России предложили создать тюрьму для террористов за полярным кругом

На архипелаге Шпицберген или Новой Земле предложили создать тюрьму исключительно для террористов с особыми условиями содержания. Автором инициативы, направившим письмо во ФСИН, стал депутат Госдумы от партии ЛДПР Иван Сухарев.

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Он отметил, что мера поможет обеспечивать нацбезопасность страны. Чиновник в письме также запросил направить в свой адрес официальную позицию Правительства РФ по данному вопросу.

В документе Сухарев подчеркнул, что жестокость террористом демонстрирует необходимость их изоляции. В пример он привел трагедию в бесланской школе №1, которая произошла 20 лет назад.

Законодатель также напомнил о мировой практике, в том числе он вспомнил американскую закрытую тюрьму Гуантанамо, которая находится на Кубе, Бангкванг в Таиланде, Санте во Франции, Тадморскую тюрьму в Сирии, Мегиддо в Израиле.

— Учитывая, что у террористов нет национальности и вероисповедания, считаю, что их изоляция поможет избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных. Тюрьму с особыми условиями содержания можно создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля, — указано в документе.

Депутат в беседе с РИА Новости разъяснил, что создание особой тюрьмы за полярным кругом — вопрос безопасности, выживания или вопрос купирования такого явления, как терроризм.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных начали захват исправительной колонии № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В результате инцидента несколько человек были убиты, еще несколько пострадали. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Позднее мать заключенного колонии ИК-19 в Волгоградской области Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в исправительном учреждении, заявила, что на распространяемых в Сети кадрах нет ее сына. По словам женщины, через два месяца он должен был выйти на свободу, теперь она хочет получить данные о его местонахождении.

После этого в региональном управлении ФСИН подтвердили, что Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19.