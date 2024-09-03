В РФ хотят выдворять иностранцев за предвыборную агитацию

Депутаты Госдумы направили на заключение в кабмин России проект закона, которым предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории РФ за проведение предвыборной агитации, сообщает РИА Новости.

Парламентарии также предложили увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предусматривается увеличение административного штрафа для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, а также административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для иностранных граждан или лиц без гражданства за проведение предвыборной агитации.

Депутаты отметили, что ежегодно, во время Единого дня голосования задействуются иностранные граждане, большинство из которых — сотрудники структур ЖКХ, в рабочее время, вместо выполнения прямых обязанностей, занимающиеся разноской и раздачей либо уничтожением законно вывешенной, но «неудобной» агитации.

Таким образом, коммунальщики занимаются предвыборной кампанией в пользу «нужного» кандидата или против «неудобного». Кроме того, участие иностранных граждан в агитации может стать инструментом для продвижения интересов других государств или организаций, а также может восприниматься россиянами как вмешательство во внутренние дела страны.

Авторы инициативы считают, что его реализация позволит сократить число случаев участия иностранных граждан в предвыборной агитации, а повышение административных штрафов повысит издержки для организаций, которые оказывают услуги по управлению жилыми домами в сфере ЖКХ, за указанное правонарушение.