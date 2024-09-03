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Посол: проект «Украина» принёс славянскому народу разрушения и жертвы

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американский проект «Украина» принёс разрушения и огромные жертвы для славянского народа.

Посол: проект «Украина» принес славянскому народу разрушения и жертвы
© РИА Новости

Однако, по его словам, Россия справится с новым вызовом для своей безопасности.

«Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены», — подчеркнул дипломат.

Также посол отметил, что США не удастся столкнуть Европу с Россией за счёт кризиса на Украине.

Ранее Антонов рассказал, что США не удалось обучить украинцев управлению F-16.

Политика
Анатолий Антонов
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Киев
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Американский посол