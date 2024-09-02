Захарова отреагировала на конфискацию самолета Николаса Мадуро

Власти США «засунут» своего ставленника в конфискованный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и будут возить по миру, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее в зарубежных СМИ появились публикации о том, что власти CША конфисковали «борт №1» президента Венесуэлы. Они объяснили свои действия тем, что лайнер был приобретен в нарушение американских санкций.

«Если это подтвердится, то не исключаю, что затем американские «мистер смиты» засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2 и начнут опять возить по миру, выдавая за «президента Венесуэлы», — подчеркнула Захарова.

Хуан Гуайдо — венесуэльский государственный деятель, политик. 5 января 2019 года был избран спикером парламента Венесуэлы. 23 января на митинге объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу.

США арестовали самолет Мадуро

В дальнейшем бежал в США, где с 5 января 2020 года по 5 января 2023 года возглавлял непризнанное большинством стран временное правительство Венесуэлы.