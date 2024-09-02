В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в текущий момент идет подготовка поездки, но точные даты еще не согласованы.

В начале августа сообщалось, что Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в ближайшее время, идет согласование дат поездки российского лидера.

1 августа Песков рассказал, что даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию предстоит согласовать по дипканалам.

По словам представителя Кремля, эта поездка российского лидера готовилась «достаточно давно», и теперь осталось только окончательно определиться с датами.

25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время идет активная подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию. Но, по словам представителя главы государства, точная дата поездки пока не определена.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично пригласил российского коллегу посетить Анкару. Это произошло 3 июля во время их встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.