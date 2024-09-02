Пересмотр итогов Второй мировой войны прочно вошел в повестку дня западных стран, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Об этом пишет РИА «Новости».

Патрушев напомнил, что 3 сентября отмечается важнейшая дата — День Победы над милитаристской Японией, окончание Второй Мировой войны. Он добавил, что пренебрежение этой датой недопустимо.

В связи с этим, подчеркнул помощник президента, следует отметить, что пересмотр итогов Второй мировой войны прочно вошел в повестку дня западного сообщества, с подачи которого идет работа по искоренению из памяти человечества роли СССР в избавлении Европы от германского фашизма и стран Азии от японского милитаризма.

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Власти Японии, уточнил Патрушев, стремятся вычеркнуть из истории то, что именно советские солдаты прекратили бесчинства Квантунской армии, уничтожившей десятки миллионов мирных жителей Азиатско-Тихоокеанского региона.