Патрушев объяснил, почему США и Япония «забыли» об атаках друг на друга

Помощник президента России Николай Патрушев рассказал, что США и Япония заинтересованы в военном союзе. В связи с этим, добавил он, Токио и Вашингтон «забыли» об атаках друг на друга во время Второй мировой войны, пишет РИА «Новости».

Союзнический договор между странами о поддержке со стороны США в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету на протяжении десятилетий ставится во главу угла всех американо-японских отношений, подчеркнул Патрушев.

В связи с этим, отметил помощник президента, Япония умалчивает о преступлениях американских солдат, единственных в мире применивших в Хиросиме и Нагасаки ядерное оружие, а Вашингтон старается не поднимать тему разгромленного Японией тихоокеанского флота США в Перл-Харборе.

Николай Патрушев: США отводят Японии роль восточного филиала НАТО

Вместе с тем, японцы, хоть и выборочно, помнят свое прошлое, пояснил Патрушев. В частности, некоторые из современных кораблей сил самообороны Японии позаимствовали имена у крейсеров времен Второй мировой войны, сражавшихся против Советского Союза.