Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) юридически ничтожным. В своем Telegram-канале он заявил, что Монголия «послала» организацию.

Он напомнил, что представители Евросоюза выразили Монголии «обеспокоенность» в связи с визитом президента России Владимира Путина при том, что государство состоит в МУС. Медведев считает, что Улан-Батор отправил суд и ЕС в «известном еще с XIII века российско-монгольском направлении».

Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

«Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер», — добавил зампред Совбеза, отметив, что в таком случае их жизнь будет стоить не дороже «бумажки».

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Суд вменяет им «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов, вывозя из зоны боевых действий в безопасные районы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этого ордера неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.