Медведев назвал МУС ничтожным

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) юридически ничтожным и заявил в новом посте в Telegram-канале, что Монголия «послала» организацию.

Он напомнил, что представители Евросоюза выразил Монголии «обеспокоенность» в связи с визитом президента России Владимира Путина, поскольку государство состоит в МУС.

«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», — написал политик.

По мнению Медведева, те судьи МУС, которые попытались бы исполнить ордер об аресте Путина, были бы безумцами.