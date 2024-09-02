Опубликованы кадры встречи Путина в Монголии

RT показал кадры встречи президента России Владимира Путина в Монголии.

Президент прибыл в страну с двухдневным визитом.

Он примет участие в мероприятиях, посвящённых 85-летию победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

ЕС выразил обеспокоенность Монголии из-за визита Путина

Владимир Путин и монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух обсудят региональные проблемы, а также энергетическое, транспортное, аграрное и промышленное сотрудничество.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.