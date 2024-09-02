Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Борт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора.

Лавров вылетает в Монголию для участия в визите Путина в страну

Визит президента РФ продлится два дня. На следующий день - 3 сентября - запланированы двусторонние встречи, в том числе с монгольским лидером Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подписание ряда документов и возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.