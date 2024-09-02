$91.19-0.27100.76-1.01
Почта

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Борт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора.

Путин прибыл в Монголию
© РИА Новости

Лавров вылетает в Монголию для участия в визите Путина в страну

Визит президента РФ продлится два дня. На следующий день - 3 сентября - запланированы двусторонние встречи, в том числе с монгольским лидером Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подписание ряда документов и возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.