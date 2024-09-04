Путин на ВЭФ проведет встречи и совещание по инфраструктуре Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин начинает программу двухдневной рабочей поездки во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Глава государства прибыл в Приморье после визита в Монголию.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенту в среду покажут интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. По видео-конференц-связи подключатся резиденты территорий опережающего развития (ТОР), готовые к запуску своих производств. Также Путин проведет совещание по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

На среду у президента запланирована также обширная международная программа. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, состоятся полномасштабные переговоры российского лидера с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Также в этот день пройдет встреча Путина с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Ушаков напомнил, что с Хань Чжэном Путин общался во время своего визита в Китай в мае этого года, в том числе тот сопровождал российского президента в поездке по Харбину. Кроме того, президент РФ побеседует с вице-премьером Сербии Александаром Вулином.

В среду также состоится рабочая встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В четверг, 5 сентября, Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, в котором также будут участвовать премьер-министр Малайзии и зампредседателя КНР.

О форуме

Путин не пропустил ни одного Восточного экономического форума, который проводится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский ежегодно с 2015 года (кроме "ковидного" 2020-го). Как правило, речь президента на пленарном заседании форума занимает около получаса и посвящена в основном вопросам развития Дальнего Востока, а последующая дискуссия на пленарке обычно не ограничивается только дальневосточной проблематикой.

В этом году ВЭФ проходит 3-6 сентября, его главная тема - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.