Европейский союз выразил властям Монголии свою «обеспокоенность» в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в республику, рассказала на брифинге в Брюсселе представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава России 3 сентября 2024 года посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Дипломат отметила, что Монголия, как и другие государства, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами.

Вместе с тем, напомнила представитель ведомства, республика является участником Римского статута Международного уголовного суда с 2002 года с вытекающими юридическими обязательствами.

«Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии», — уточнила Массрали.

Напомним, что досудебная палата МУС выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за ордера МУС

Российские официальные лица раскритиковали это решение. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.