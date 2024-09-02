Захарова заявила о потере Германией своего суверенитета

Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона, страна находится в глубочайшем кризисе. Об этом 2 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В ходе международного форума «Лидеры Евразии» дипломат прокомментировала выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии, которые прошли в минувшее воскресенье. По результатам голосования, в тройку лидеров на парламентских выборах в регионах, которые раньше были в составе ГДР, вошли партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и левая партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (ССВ). Именно они поделили между собой большую часть голосов. Партии правящей коалиции федерального канцлера Олафа Шольца показали слабый результат.

По мнению Захаровой, происходящее в ФРГ следует измерять «не только одним раундом выборов или одними политическими решениями».

«Нужно видеть то кризисное состояние и германской государственности, которая, по большому счету, на наших глазах за эти годы утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона», — передает ее слова РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в кризисе находится также германское общество, «которое не понимает, что с ним сотворили и с экономической точки зрения, и идеологической».

Она также заявила, что выборы в любом государстве являются суверенным правом граждан страны, подчеркнув, что Россия не вмешивается ни в какие выборы и всегда нацелена на мирное сотрудничество и взаимодействие.