Захарова заявила о потере Германией своего суверенитета

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провалила выборы в восточных землях Тюрингия и Саксония. Высокие результаты в регионах показала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая против поддержки Украины и за восстановление контактов с Россией. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что помощь Киеву во многом сыграла злую шутку с правительством Олафа Шольца. Какая судьба ждет канцлера и как итоги выборов скажутся на отношениях Берлина с Москвой — в материале NEWS.ru.

Как прошли выборы на востоке Германии

Голосование за кандидатов в депутаты ландтага (парламента) Саксонии и Тюрингии прошло 1 сентября. По его итогам на лидирующие позиции вышла оппозиция, в то время как социал-демократы потерпели поражение.

Так, в Тюрингии первое место досталось «Альтернативе для Германии» — она набрала 32,8% голосов и получила 32 мандата из 88. В Саксонии одержал победу «Христианско-демократический союз» (ХДС) с результатом в 31,9%, у ультраправых — второе место и 30,6%. Успеха добилась и новая левопопулистская партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), созданная в начале 2024 года. Она практически с нуля обошла многие другие политические силы, получив в Тюрингии более 15%, в Саксонии — более 11% голосов.

СДПГ, членом которой является Шольц, заняла в Тюрингии пятое место, а в Саксонии — четвертое. Канцлер ФРГ назвал эти итоги «горькими» и счел тревожной растущую популярность правых. «Результаты выборов АдГ в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство. Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — сказал Шольц.

АдГ не получит права сформировать правительство в Тюрингии. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман и Сара Вагенкнехт уже исключили вероятность создания коалиции с ультраправыми. Однако «Альтернативе» хватит голосов, чтобы блокировать решения о назначении судей и высших должностных лиц в регионе, подчеркивает Reuters.

Региональные выборы — это не всегда прямое выражение поддержки или неприятия действующей правящей коалиции, сказал NEWS.ru научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. «Хотя протестное голосование имеет прямую связь с отношением избирателей к федеральному правительству», — добавил он.

Кто противостоял Шольцу на выборах

Ультраправые победили на местных выборах в Германии впервые со времен Второй мировой войны. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла назвал результаты голосования сенсационными. «Сегодня действительно исторический день в Тюрингии и очень хороший результат в Саксонии», — подчеркнул он. Главной темой своей избирательной кампании в нынешнем году партия сделала украинский конфликт. Лидер отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке заявлял, что по итогам выборов станет ясно, продолжит ли Германия «совершать действия, ведущие к эскалации на Украине».

«Союз Сары Вагенкнехт» также сделал в своей программе акцент на мир. Основательница этого движения активно выступает за прекращение военной поддержки Киева. По мнению Вагенкнехт, Германии следует перестать помогать украинским войскам и направить выделяемые средства на развитие собственной гражданской инфраструктуры.

Обозреватели Financial Times связывают успех оппозиции на прошедших выборах именно с этой риторикой. По их мнению, избирателей привлекло, что партии критиковали поставки немецкого оружия Киеву и западные санкции против России, а также призывали прекратить боевые действия на Украине.

Почему немцы не голосуют за Шольца

Политолог, бывший сотрудник Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Виталий Волков в беседе с NEWS.ru отметил: вопросы у избирателей вызывает курс не только Олафа Шольца, но и остальных участников правящей коалиции. Эксперт считает ключевой претензией в адрес власти миграционный кризис, в центре которого оказалась ФРГ. Он напомнил, что буквально за неделю до выборов в городе Золинген мигрант с ножом напал на участников городского праздника — погибли три человека, еще восемь получили ранения.

«Другой момент связан с падением уровня жизни и массой нерешенных вопросов социальной и экономической политики, которые в каком-то смысле на востоке Германии проявляются сильнее, чем на западе. Это, конечно, во многом связано с ростом цен на энергоносители. На третьем месте вопрос растущего милитаризма — это и поставки вооружений, и траты на Украину в целом, и размещение американских ракет. На этом фоне очень сильно отыграла Вагенкнехт», — подчеркнул собеседник.

Соколов также обращает внимание на дисбаланс между «старыми» западными и «новыми» восточными землями, который усугубляется миграционным кризисом и спадом в немецкой экономике.

«Недовольство растет и в связи с внешней политикой правящей коалиции, прежде всего вокруг украинского кризиса. Именно на территории бывшей восточной Германии, согласно опросам, большинство граждан выступают за дипломатическое разрешение конфликта при участии ФРГ и поддерживают восстановление российско-германского диалога, в том числе в энергетической сфере», — подчеркнул собеседник.

Что ждет правительство Олафа Шольца

Сопредседатель АдГ Алис Вайдель 2 сентября обратилась к Шольцу, призвав его и членов его коалиции покинуть занимаемые посты в правительстве. Она назвала результаты СДПГ на выборах катастрофическими и рассказала, что ультраправые уже готовятся к избирательной кампании федерального уровня в 2025 году.

Волков считает, что угроза для правительства Шольца сейчас исходит не от оппозиции. По его мнению, реальная опасность для кабинета возникнет, если сам канцлер или кто-то из его партнеров по коалиции решит ее покинуть.

«На мой взгляд, пока такая вероятность невелика, так как остальные участники коалиции — „Зеленые“ и либералы (Свободная демократическая партия, СвДП. — NEWS.ru) — понимают, что их позиции в случае досрочных выборов весьма печальные. Пока наиболее вероятный претендент на уход из коалиции — лидер СвДП министр финансов Кристиан Линднер. Но я думаю, что правительство постарается досидеть до следующих выборов, а каждый из партнеров по коалиции определит свои позиции и поборется за свой так называемый ядерный электорат», — сказал он.

Как итоги выборов повлияют на отношения с Россией

В России после оглашения итогов региональных выборов в ФРГ заявили об усталости немцев от политики Олафа Шольца. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, канцлер втянул свою страну в украинский конфликт, в то время как экономическое развитие Германии и решение проблем граждан отошли на второй план.

«Немцы сказали Шольцу „уходи“. <...> Экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор. Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики», — подчеркнул политик.

Шольцу предстоит занимать пост канцлера еще год. Несмотря на провал на выборах в восточных землях, он вряд ли скорректирует свой политический курс, полагает Соколов. Причина в том, что Берлин не рассматривает итоги голосования как волеизъявление граждан или показатель их недовольства, объясняет эксперт.

«Результаты воспринимаются правящей коалицией как следствие зловредных действий внешних сил, провокаций правых и левых популистов, их манипуляций общественным мнением. Шольц скорее сделает вывод о необходимости усилить информационную работу с восточногерманским избирателем. Его позиции в отношении России и украинского кризиса не изменятся», — уверен аналитик.

Волков же обращает внимание на то, что некоторые сторонники Украины в немецких правящих кругах уже меняют риторику. Так произошло с министром-президентом Саксонии Майклом Кречмером, членом ХДС — партии, которая активно поддерживает поставки вооружений Киеву.

«Незадолго до выборов он неожиданно для многих однопартийцев призвал остановить поставки Украине. Кречмер уже тогда понимал, что без партии Вагенкнехт он не сможет сформировать правительство, и пункт с поставками Киеву будет одной из основ для их коалиции. Пожалуй, впервые за долгое время тема, которая связана с федеральной политикой, сыграла такую доминирующую роль на земельных выборах. И, скорее всего, еще сыграет в процессе формирования правительства», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Предала Россию и ушла на пенсию: как сейчас живет Меркель, чем запомнится

От «Тигров» до «Леопардов». Почему немецкие танки воюют против России

Боррель пожаловался на разногласия в ЕС из-за помощи Украине