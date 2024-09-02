Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом США, и находится в глубочайшем политическом кризисе. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Такое мнение Захарова высказала в беседе с журналистами на международном форуме «Лидеры Евразии», комментируя итоги голосования в Тюрингии, где ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла первое место на выборах в местный парламент.

«Эта история — долгоиграющая. (…) Нужно видеть то кризисное состояние и германской государственности, которая, по большому счету, на наших глазах за эти годы утратила свой суверенитет, став прямым вассалом Вашингтона, и германского общества, которое не понимает, что с ним сотворили и с экономической точки зрения, и идеологической», - констатировала официальный представитель МИД России.

Мария Захарова также отметила, что выборы в той или иной стране — это суверенное право граждан, и Россия готова к сотрудничеству с любыми выбранными властями «на взаимоуважительной основе».

Шольц: АдГ нельзя пускать в региональные правительства

Напомним, что АдГ в Тюрингии получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге). На выборах в земельный парламент Саксонии партия оказалась на втором месте. Там ее поддержали 30,6% избирателей. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал итоги выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония «горькими» и выступил за создание местных правительств «без правых экстремистов».