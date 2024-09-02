Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за ордера МУС

У России нет проблем с Монголией по вопросу признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита Владимира Путина в Улан-Батор.

По словам представителя Кремля, подобной проблемы «именно с Монголией» в повестке дня нет. Отвечая на вопрос о том, есть ли такие затруднения с другими странами — участницами МУС, Песков добавил, что информировать об этом администрация президента будет «по мере посещения».

Напомним, что Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Суд вменяет им «депортацию» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов, вывозя из зоны боевых действий в безопасные районы. Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этого ордера неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.