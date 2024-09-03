Путин посещает Монголию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Официальный визит, начавшийся вечером 2 сентября, проходит по приглашению монгольского лидера Ухнаагийн Хурэлсуха, который сделал такое предложение российскому коллеге на встрече в Пекине осенью 2023 года.

Как и пять лет назад, Путин примет участие в праздновании годовщины совместной победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Кроме того, у российского президента запланированы предметные переговоры и несколько двусторонних встреч. Завершит визит торжественный прием.

Обширная программа визита

Ухнаагийн Хурэлсух встретит российского коллегу у государственного дворца, затем Путин оставит запись в книге почетных гостей.

Как сообщала пресс-служба Кремля, два президента намерены обсудить "перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

В числе тем для обсуждения, как анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сотрудничество Москвы и Улан-Батора в промышленности, сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте.

"Отдельное внимание будет уделено вопросам образования, расширению преподавания на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах", - отмечал Ушаков.

Встреча с учащимися школы улан-баторского филиала Российского экономического университета им. Плеханова, работающего на русском языке в столице Монголии уже 25 лет, также запланирована в программе визита.

Кроме того, Путин, как ожидается, встретится и с другими руководителями монгольского государства - председателем Великого государственного хурала (парламента) Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

По итогам визита анонсировано подписание нескольких важных двусторонних документов. Как сообщила ТАСС министр охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата Монголии Салдангийн Одонтуяа, одним из них станет меморандум о совместной работе по охране Байкала и его притока - трансграничной реки Селенга.

Годовщина битвы на Халхин-Голе

Одно из центральных событий визита - празднование 85-й годовщины сражения на реке Халхин-Гол. Путин отмечал его важность для советско-монгольской и впоследствии российско-монгольской дружбы в направленном Ухнаагийн Хурэлсуху поздравлении. Президенты России как минимум с 2004 года уделяют особое внимание этой дате, а с 2009 года принимают и личное участие в празднование круглых годовщин советско-монгольской победы.

События на Халхин-Голе стали одним из ключевых эпизодов защиты независимости Монголии от японских интервентов и позволили не допустить вступления милитаристской Японии во Вторую мировую войну против Советского Союза. Командовал объединенной группировкой войск Георгий Жуков, для которого бои на Халхин-Голе стали первым крупным сражением.

По окончании кампании будущий Маршал Советского Союза был удостоен звания Героя Монголии, в Улан-Баторе на площади имени полководца открыт единственный в мире музей Жукова. Путин и Ухнаагийн Хурэлсух по традиции возложат к памятнику маршалу Жукову цветы.