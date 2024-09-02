В Совфеде предсказали преследование Маска вслед за Дуровым

В Совфеде допустили преследование Маска вслед за Дуровым
Американского бизнесмена Илона Маска могут начать преследовать по аналогии с основателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор обратил внимание на высказывание бывшего министра труда США, представителя Демократической партии Роберта Райха. Он заявил, что мировые регулирующие органы, скорее всего, уже рассматривают возможность пригрозить Маску арестом из-за приобретения соцсети X. Райх добавил, что предприниматель может быть самым богатым человеком в мире, однако это не значит, что «мы не сможем остановить его».
Опубликовано видео, на котором Дуров покидает здание суда на черном минивэне
«Таким образом, тема преследования Маска в том или ином виде, несомненно, получит развитие. "Либеральная Матрица", опирающаяся на глубинное государство, сдаваться не намерена. По следам Маска уже идут "агенты Смиты"», — написал Пушков, назвав высказывание Райха «лишь первой ласточкой».
Напомним, что Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти предъявили ему обвинение по шести статьям, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей. 28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 млн евро с запретом покидать Францию во время судебного процесса.