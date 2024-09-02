В Совфеде предсказали преследование Маска вслед за Дуровым

Американского бизнесмена Илона Маска могут начать преследовать по аналогии с основателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

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Сенатор обратил внимание на высказывание бывшего министра труда США, представителя Демократической партии Роберта Райха. Он заявил, что мировые регулирующие органы, скорее всего, уже рассматривают возможность пригрозить Маску арестом из-за приобретения соцсети X. Райх добавил, что предприниматель может быть самым богатым человеком в мире, однако это не значит, что «мы не сможем остановить его».

Опубликовано видео, на котором Дуров покидает здание суда на черном минивэне

«Таким образом, тема преследования Маска в том или ином виде, несомненно, получит развитие. "Либеральная Матрица", опирающаяся на глубинное государство, сдаваться не намерена. По следам Маска уже идут "агенты Смиты"», — написал Пушков, назвав высказывание Райха «лишь первой ласточкой».

Напомним, что Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти предъявили ему обвинение по шести статьям, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей. 28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 млн евро с запретом покидать Францию во время судебного процесса.