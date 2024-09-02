Лавров рассказал, от какого пункта Киев отказался на переговорах в Турции

На переговорах о безопасности судоходства в Черном море Киев предлагал включить в документ пункт о безопасности атомных станций, но после сам от него отказался. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По его словам, украинская сторона в последний момент предложила вписать в соглашение положение о необходимости соблюдать безопасность атомных станций. Принять эту инициативу Россию убеждал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, это их не устраивает», — сказал Лавров.

Глава МИД не исключает, что уже тогда у украинских властей появились планы «бомбить АЭС».

Лавров заявил о размещении в двух странах запрещенных ракет

Напомним, что зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Соглашение подписали в июле 2022 года и Россия несколько раз продлевала его действие. В Кремле подчеркивали, что касающаяся РФ часть сделки — снятие препятствий для агроэкспорта — так и не была выполнена.