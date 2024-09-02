Лавров заявил о размещении в двух странах запрещенных ракет

Дания и Таиланд разместили на своей территории запрещенные ранее ракеты малой и средней дальности. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Такое заявление глава МИД России сделал на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«На Филиппины завозят запрещенные ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности. Так же, как в Европе, в Дании они уже появились, вот и на Филиппинах [появляются]», - пояснил Сергей Лавров.

2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора и в том же году документ прекратил свое действие.

При этом Россия заявляла о готовности предпринять дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе и отказаться от размещения на европейской части страны ракет 9М729, но «только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО».