Путин: нет враждебных РФ стран, есть враждебные элиты

Враждебных России языков и стран нет, есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить. Они считают, что такая большая страна, как РФ, им угрожает.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проводя открытый урок "Разговор о важном" в кызылской школе №20.

"Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну, потому что они считают, что она слишком большая - им угрожает такая большая страна, как Россия, они стараются наше развитие затормозить", - сказал президент.

Он добавил, что враждебные элиты думают о том, чтобы разделить Россию на отдельные части. Отвечая на вопрос школьницы про развитие отношений с Китаем, Путин отметил, что у КНР нет таких намерений в отношении России.