Путин рассказал, почему Украина не заинтересована в окончании боевых действий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Украины не заинтересованы в окончании боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Путина, украинское руководство боится проиграть выборы после отмены военного положения. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта 2024 года, но не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, но он остался у власти. Противники Зеленского указывали, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен был стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может работать.