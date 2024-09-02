Захарова: Польша видит своей Западную Украину

Польша видит Западную Украину в своем составе.

Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью главы МИД Польши Радослава Сикорского газете Financial Times, в котором он высказался за удары по ракетам над Украиной в интересах безопасности.

"Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей", - сказала дипломат.

Ранее Сикорский в интервью газете Financial Times высказал мнение, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, могут сбивать ракеты над Украиной, направляющиеся, предположительно, в сторону их границ. По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть Североатлантический альянс в конфликт.