Лавров: Россия не будет встраиваться в схемы Запада без учёта интересов Москвы

Россия не будет встраиваться в какие-либо западные схемы без учёта российских интересов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы не собираемся встраиваться в создаваемые без нашего участия и без учёта российских интересов разные схемы в рамках западных правил», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Лавров напомнил, что Россия открыта для контактов при условии, что Запад откажется от враждебного курса в отношении Москвы.

«На любые недружественные шаги будем по-прежнему жестко реагировать», — добавил он.

Лавров напомнил, что Запад собрал около 50 стран под нацистскими знамёнами против России.

Ранее он рассказал об абсолютной недоговороспособности киевского режима и его хозяев.