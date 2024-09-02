Лавров рассказал о постоянных попытках Запада развалить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию.

Об этом он рассказал во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

«Суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны и слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить», — заявил Лавров.

Он напомнил, что расчленить Россию уже пытались во времена Наполеона и Гитлера.

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По словам Лаврова, сейчас история повторяет, и Запад собрал около 50 стран против России под нацистскими знамёнами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал антироссийскую политику Запада главной причиной трагедии на Украине.