Лавров рассказал о постоянных попытках Запада развалить Россию

Запад всегда пытался развалить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров выступил с заявлением на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО в честь начала учебного года. Глава МИД России подчеркнул, что суть политики Запада заключалась в постоянном ослаблении России.