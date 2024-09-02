МИД России пообещал жесткую реакцию на недружественные шаги Запада

Россия открыта к диалогу со странами Запада, но намерена жестко реагировать на их недружественные шаги. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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«Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для контактов и со странами коллективного Запада при том, разумеется, понимании, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны», — заявил глава МИД.

Лавров добавил, что на недружественные шаги со стороны Запада Россия будет «по-прежнему жестко реагировать». Он подчеркнул, что Москва не намерена встраиваться в «создаваемые без нашего участия и без учета российских интересов разные схемы».

С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства выступил на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.

В ходе выступления Лавров также заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию, и в настоящее время собрал против нее около 50 стран «под нацистскими знаменами».