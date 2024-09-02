МИД России пообещал жесткую реакцию на недружественные шаги Запада

Россия открыта к диалогу со странами Запада, но намерена жестко реагировать на их недружественные шаги. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Президент неоднократно подчеркивал, что мы открыты для контактов и со странами коллективного Запада при том, разумеется, понимании, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны», — заявил глава МИД.
Лавров добавил, что на недружественные шаги со стороны Запада Россия будет «по-прежнему жестко реагировать». Он подчеркнул, что Москва не намерена встраиваться в «создаваемые без нашего участия и без учета российских интересов разные схемы».
С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства выступил на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО по случаю начала нового учебного года.
В ходе выступления Лавров также заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию, и в настоящее время собрал против нее около 50 стран «под нацистскими знаменами».