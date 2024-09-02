Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались остановить продвижение ВС РФ в Донбассе, атаковав Курскую область, но их план не сработал. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

В понедельник, 2 сентября, Путин рассказал, что российская армия сейчас берет территории под свой контроль «квадратными километрами». Он подчеркнул, что ВС РФ разберутся с силами, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничных районах.