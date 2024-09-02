Россия пообещала чувствительный ответ на конфискацию активов в США

Москва будет действовать по принципу взаимности в случае применения механизма изъятия российских активов в США, последствия этого будут «чувствительны» для Запада. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

После начала Россией спецоперации ЕС и США решили заблокировать российские активы в том числе резервы Банка России, а также имущество крупных российских бизнесменов. В ответ президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в РФ, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный изъятием российского имущества в США.

Согласно указу, подписанному в мае, если российский суд придет к выводу, что правообладателя из РФ незаконно лишили имущества, он запросит у правительства РФ перечень американского имущества, которое можно использовать для компенсации ущерба.

«В настоящее время идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике», - пояснил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он подчеркнул, что такой механизм даст возможность «адекватного ответа на санкционные бесчинства Вашингтона».

В Минфине предсказали будущее замороженных российских активов

«Мы всегда говорили, что не оставим без реакции антироссийские действия, связанные с попытками изъятия наших активов. Последствия «экспериментов» с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для «коллективного Запада». Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», - заметил Биричевский.

При этом дипломат обратил внимание на то, что пока формально российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы, и ответные меры Москвы готовятся, исходя из этого.