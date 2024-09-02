Володин высказался о победе ультраправых на местных выборах в Германии

Граждане Германии не хотят потерять свою страну и своим голосованием в федеральных землях Тюрингия сказали кацлеру Олафу Шольцу «уходи». Так победу ультраправой партии «Альтернатива для Германии» прокомментировал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, итоги выборов показывают, что правительство Шольца непопулярно в стране, так как тот в своей политике отдает приоритет конфликту на Украине, а не проблемам немцев.

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«Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики. Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год», — написал в блоге политик.

Как сообщалось ранее, «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 32 из 88 мест в парламенте Тюрингии. Таким образом, она укрепила свои позиции сразу на 10 мест. Второе место занял «Христианско-демократический союз» (ХДС). Также АдГ показала весомый результат в Саксонии. Там она заручилась поддержкой 30,6 процента избирателей и заняла второе место, уступив ХДС (31,9%).